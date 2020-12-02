قبل مشاركته في افتتاح القاهرة السينمائي.. أغنيات ألبوم تامر حسني خليك فولاذي تحقق نسب مشاهدات قياسية

يشارك الفنان تامر حسني في إحياء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، اليوم الموافق الثاني من شهر ديسمبر بتقديمه أغنية بعنوان الدنيا فيلم.

كان تامر حسني طرح عددا من أغاني ألبومه خليك فولاذي على مدار الأسابيع الماضية، والتي حققت نسب مشاهدة عالية منها مبطلناش احساس التي وصلت إلى 21 مليون مشاهدة.

وأغنية فجأة افترقنا التي حققت 13 مليون مشاهدة واغنية نفس النهاية التي حصدت 11 مليون مشاهدة، وبألف سلامة 14 مليون مشاهدة.

كرهتني في الحب من كلمات" كلمات محمد البوغه، الحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس وماستر أمير محروس، تم تسجيل الغناء باستوديو Th production".

تقول كلمات الأغنية: "حبيبي الغالي .. بَعد الأشواق إحنا تمامنا أنا وانت فُراق .. كُنت هديه هَديتك بيا لكن شكلك قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق".

"كرّهتني في الحب وسيرته وقلبي وطيبته .. وشوفت معاك أيام صعبه الله لايعدها بس في بيتها هروح وانساك .. وابقى قابلني ان حَد بجد عمل رُبع الي عملته معاك".

من جهة أخرى، حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، أكثر من 24 مليونًا و100 ألف مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس الماضى.

- تصالح تامر حسني و بسمة بوسيل

وجهت المغربية بسمة بوسيل رسالة جديدة الى زوجها الفنان تامر حسني بعد حل الخلافات بينهما وعودتهما من جديد ، من خلال خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت بسمة بوسيل قائلة:" متهورة بس بحبك"، وذلك ردا على رسالة تامر حسني الرومانسية اليها التي أكد من خلالها على حبه لها ووصفها بالمتهورة.

كان تامر حسني كتب عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "بسمة حبيبتي للأسف انتي ما فكرتي كويس وسلمتي ودنك لشر سوشيال ميديا كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي انك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي حبتني وعرفتني بيها ازاي يوصلوكي للبعد والزعل، المهم انا مش هزعل منك ولا هيرضيني انك تزعلي".

وأضاف :" عشان انتي حبيبتي وام عيالي وانا ضهرك وسندك مهما حصل بس اللي عايز اقوله لعل نكون سبب خير في التوعية ناس كتيرة.. لية لما حد بيزعل من حد بيكتب على سوشيال ميديا طب حتى يكلمه الاول اية علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون".

وتابع :" ربنا جعل بينا مودة ورحمة عشان كدة انتي عارفة أن في ناس طبيعتهم حب خراب البيوت ومش هنخلص منهم بس انتي اللي هتخلصي من فكرة انك تسمعيهم .. مع انك مكنتيش كده".

واستكمل : ياريت تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لأولادنا بكل خير وفعلا أنا بشكر كل الناس والفنانين اللي سعوا في الخير لينا وأنا واثق انك زعلانة انك كتبتي كدة، هو تصرف متهور منك ولا يهمك مش عيب أى انسان يغلط ويتعلم وأنا ياما علمتك ولسه هعلمك كان نفسي الكلام ده يكون بينا".