صلة قرابة بين بيلي إيليش وخالد عليش:
أصدر المذيع خالد عليش، بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أوضح من خلاله صلة قرابته بـ مطربة البوب الأمريكية بيلي إيليش، مؤكدًا أنها أخته في الرضاعة، وابنة عمه أيضًا.
من جهة أخرى ، كشفت الفنانة نيللي عن سر اختفاهئا عن الساحة الفنية بشكل عام وعدم ظهورها في أي مناسبات فنية إلا مؤخرا في حفل توقيع كتاب سمير صبرى، والذى يحمل اسم "حكايات العمر كله".
وقالت نيللي في لقاء مع العالمية بوسي شلبي: "أنا اكتفيت بما قدمته من أعمال، ولذلك أتعمد عدم الظهور في أي مناسبات فنية، ولكن لا يمكن أن أفوت فرصة مقابلة الفنان سمير صبرى والذى تربطني به صداقة كبيرة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. أمينة خليل تتصدر تريند جوجل بعد تحضيرها لحفل زفافها.. ونيللى تعلن الاعتزال.. وهذه عدد زيجات حلا شيحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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