ندى بهجت: مساعدة مخرج في فيلم «ليلة في الجحيم»

كشفت الفنانة ندي بهجت عن مشاركتها في فيلم يحمل إسم "ليلة في الجحيم" ، مشيرة إلى أنها بدأت تصوير أولي مشاهدها في أحد أستديوهات التصوير بمنطقة الحزام الأخضر .

وأكدت ندي أنها تجسد شخصية محورية داخل العمل أسمها سوزي وتعمل مساعدة مخرج، موضحة أن العمل بطولة جماعية.

وأضافت ندي أن " ليلة في الجحيم" يدور في إطار رعب مثير حول مجموعة من الفنانين ذهبوا إلي تصوير فيلم سينمائي في أحد الأماكن المهجورة الذي مر عليه عقد من الزمن وتحدث لهم أحداث مخيفة وغيرها.

وأعربت ندي عن سعادتها بخوض هذه التجربة لتقديم محتوي وفكرة الرعب والإثارة والتشويق بشكل جديد ومختلف علي الجمهور، مضيفة أنه من المتوقع له حين عرضه بدور العرض السينمائي تحقيق إيرادات مرتفعة.

واستكملت ندي أن صناع الفيلم يعملون علي توفير كافة الإمكانيات ومعدات التصوير المميزة مع تنفيذ كافة التقنيات والمؤثرات الحديثة بجانب أداء نجوم العمل المبهر والإخراج المبدع ليظهر هذا المشروع إلي النور وهذا يدل على أننا لدينا سينما متطورة وهو ما سيتم ملاحظته قريبًا .

جدير بالذكر أن فيلم " ليلة في الجحيم" يضم نخبه من النجوم وهم الفنان محمد نجاتي ، ندي بهجت ، منه فضالي ، محمد سليمان ، هاجر الشرنوبي ، محمد فاروق شيبا ، مصطفي منصور وغيرهم من النجوم ومجموعة من الوجوه الصاعدة وهو من إنتاج أشرف عبد العزيز ومدير تصوير أسامة بركات ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد النبلاوي .

علي الجانب الآخر تنتظر ندي عرض فيلم "عيد جواز" المقرر عرضه بدور العرض السينمائي قريبًا والذي يضم نخبه من النجوم هم الفنانه دوللي شاهين ، ندي بهجت ، إيهاب فهمي ، حسام فارس ، أميرة نايف ، محمد سليمان ، عمر خورشيد وغيرهم وهو من سيناريو وحوار أسامة فهمي وإخراج أحمد فهمي عبد الظاهر.