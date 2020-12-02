"الحرب والسلام".. يوثق العلاقة بين السينما والغزو الإيطالي لليبيا غدا في مهرجان القاهرة

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في السابعة من مساء غدا الخميس بسينما "أوديون 2"، الفيلم الوثائقي "الحرب والسلام"، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الفيلم من إخراج ماسيمو دانولفي، مارتينا بارينتي، وإنتاج إيطاليا، وسويسرا، وتوثق أحداثه قصة العلاقة بين السينما والحرب في إيطاليا، والتي استمرت لأكثر من قرن، من الغزو الإيطالي لليبيا عام 1911 حتى يومنا هذا، عبر عشرات الصور والوثائق والشهادات واللقاءات التي تصنع معا صورة واضحة كاملة.
عمل وثائقي دقيق وجيد الصنع يتناول قضية مهمة مثل الحرب ويبحث – من خلال وثائقه – عن الأسباب التي يمكن أن تشعلها وتجعلها تحرق وتدمر.. وعلى المستوى التقني، يتفوق التصوير والمونتاج في استعراض الصور والمستندات ومزجها مع بعضها البعض وفي نفس الوقت مع اللقاءات الحية مع المصادر، فضلا عن الانتقال بخفة وسلاسة بين الماضي والحاضر لتكوين رؤية متكاملة لقضية شائكة وبالغة الحساسية.
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