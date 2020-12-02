مات مكتئبا بسبب أزمة كورونا.. فاتن الحلو تنعى الأسد علاء

نعت سيدة السيرك الفنانة فاتن الحلو رئيس مجلس إدارة السيرك المصرى الاوربى الاسد علاء من خلال برنامج التاسعة مع الاعلامى وائل الابراشى بالقناة الأولى المصرية في مداخلة تليفونية على الهواء أكدت من خلالها الحلو إصابة الاسد علاء باكتئاب شديد أدى إلى وفاته.

وكان الاسد علاء أشهر الأسود فنيا حيث اشترك في أكثر من عمل فنى آخرها كان بطل برنامج رامز قلب الاسد الشهير علاوة على أن هذا الاسد تحديدا كان تربية زوجى الراحل كابتن ابراهيم الحلو وله مكانة ومعزة خاصة في قلبى وأوضحت سيدة السيرك ان قلة عمل الاسد بسبب جائحة كورونا هى ما ادت إلى دخول الأسود في حالة من الاكتئاب لأنه تعود على الظهور يوميا وأداء العروض والتفاعل مع الجمهور ومع توقف العروض بسبب جائحة كورونا حتى بعد استئناف العمل يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع بالسيرك المصرى الاوربى بنادى الشمس الرياضى.

كان الاسد علاء قد دخل بالفعل فى حالة اكتئاب حادة واستعرضت الفنانة فاتن الحلو من خلال مداخلتها على الهواء المشاكل المادية التى تعرضت لها مؤخرا وخاصة ان اضطرت إلى بيع ممتلكاتها لاطعام الأسود وكانت عندها فى المقام الأول قبل بناتها لأنها حيوانات لا تملك من أمرها شيئا مما أثر عليها ماديا جدا خاصة في ظل الأحوال الاقتصادية المتردية ومخاوف الجمهور من التواجد رغم أنها تراعى التباعد والتعقيم المستمر لخيمة السيرك ومقاعدها حفاظا على أرواح الجمهور والعاملين وحيوانات السيرك حتى لا تتعرض لا قدر الله للمرض.

فيما ناشدت سيدة السيرك الدولة بالوقوف بجوارها وتسهيل الحصول على أرض من الدولة لاقامة خيمات للسيرك في المحافظات كما نوهت الحلو لازمتها مع نادى الشمس التى وصلت لمديونيات وشيكات نظرا لعدم تمكنها من دفع الإيجار والأزمة الاقتصادية التى ما زالت تمر بها بسبب جائحة كورونا وجدير بالذكر أن السيرك المصرى الاوربى بنادى الشمس الرياضى يقدم عروضه يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع بفقراته المميزة التى تجمع بين لاعبى السيرك المصريين والأجانب وفقرات ترويض الوحوش المفترسة المتميزة لسيدة السيرك فاتن الحلو وابنتها أصغر مروضات الوحوش المفترسة دهب ابراهيم الحلو والمدير العام كاميليا الحلو كما قد تعافت الفنانة فاتن الحلو بعد أن كانت تعرضت للسقوط مما اسفر عن تهشم الركبة ولازمت الفراش بدون حركة لمدة ثلاثة أشهر جراء إصابة رجلها الا انها استأنفت مؤخرا العمل والتواجد بنشاط وإجراء التدريبات مع وحوشها المفترسة وقد ناشدت فاتن الحلو وزارة البترول وعدد من الهيئات للوقوف بجانب السيرك المصري الأوروبي ونادت بتفعيل لجان الأنشطة والنقابات ودعمهم للحصول على حجوزات السيرك المصري الأوروبي.