وزير الخارجية ونظيره الفنلندي يبحثان تطورات الملفات الإقليمية ومستجدات سد النهضة

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الفنلندي "بيكا هافيستو"، اليوم الأربعاء، وذلك لتناول سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتيّن، فضلًا عن مناقشة التطورات الإقليمية الحالية.
وقد أكد السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيريّن أكدا خلال الاتصال تطلعهما لمواصلة التشاور والتنسيق على كافة المستويات، وأشادا بالعلاقات الاقتصادية التي تجمع بين البلديّن وأشارا إلى أهمية العمل على تطوير حركة التجارة البينية بما يحقق التوازن في الميزان التجاري.
كما أضاف أن الوزير شكري أعرب عن تطلع مصر لاستئناف السياحة الفنلندية إلى المقاصد السياحية في مصر.
وذكر المُتحدث الرسمي أن الاتصال تناول مُجمل ملفات المنطقة وتطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا وآخر مُستجدات ملف سد النهضة، حيث اهتم الوزير "هافيستو" بالاستماع للرؤية المصرية الهادفة لتحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة، إذ أطلعه الوزير شكري على جهود مصر في هذا الصدد وفي إطار التوصل لتسويات سياسية شاملة تحقق السلام المنشود بالمنطقة.
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