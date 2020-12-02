نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان مفتوح من الظهر..رانيا يوسف تستعد لمهرجان القاهرة السينمائس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة رانيا يوسف صورة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت "يوسف" في الصورة بفستان متألق مفتوح من الظهر وذلك في أول أيام مهرجان القاهرة السينمائي.

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف مشاركتها في مسلسل "الآنسة فرح" مع عدد من الفنانين منهم أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.