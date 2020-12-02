سمير غانم يشارك دنيا بطولة مسلسلها الرمضاني الجديد 2021

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت دنيا سمير غانم منذ أشهر قليلة على تقديم مسلسل جديد مع المنتج هشام جمال بشراكة مع شركة سينرجي، تخوض به المنافسة في سباق دراما رمضان المقبل 2021، وتجري الشركة المنتجة للعمل حاليا ترشيح النجوم المشاركين في البطولة.

وجائت تصريحات صحفية تفيد بـ انضمام سمير غانم بجانب ابنته دنيا لـ بطولة عملها الجديد، والذي يدور في قالب اجتماعي، وتم الاستقرار على وليد الحلفاوى ليكون مخرجًا للعمل، وتدرس دنيا وهشام جمال فكرة تقديم العمل في 3 قصص مختلفة، على أن تدور أحداث كل قصة في 10 حلقات، عل أن يكون هناك مؤلف لكل حكاية.

وشارك سمير غانم مع دنيا الفترة الماضية في أكثر من عمل درامي، منها مسلسل لهفة، وبدل الحدوتة 3، وحققت هذه الأعمال نجاح جماهيري كبير عند عرضها.

وكان آخر أعمال دنيا سمير غانم في الدراما مسلسل بدل الحدوتة 3، وهو من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وشارك في بطولته سمير غانم، محمد سلام، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، بيومي فؤاد، أحمد رزق، محمد ثروت، محمد شاهين، وآخرين وإخراج خالد الحلفاوى.