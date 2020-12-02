محمود عبدالمغني وصلاح عبدالله وأحمد داش يتعاقدون على بطولة فيلم جديد بعنوان "المحكمة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل المنتج أحمد السبكي، نشاطه الفني وقد تعاقد مع أحمد عبدالله ومحمد أمين على فيلم جديد يضم كوكبة كبيرة من النجوم، ويحمل اسم مبدئي هو "المحكمة".

وجائت تصريحات صحفية تفيد بـ أن الفنان صلاح عبدالله، ومحمود عبدالمغني، وأحمد داش، تعاقدوا مؤخرا على المشاركة في العمل، كما يواصل المخرج محمد أمين التحضير حاليا للفيلم ومعاينة أماكن التصوير من أجل الإعلان بشكل نهائي عن بداية تصوير الفيلم.

وجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج محمد أمين فيلم "فبراير الإسود"، الذي قام ببطولته خالد صالح وطارق عبدالعزيز وكوكبة كبيرة من النجوم، فيما قدم أمين خلال مشواره مجموعة من الأعمال التي صنفها النقاد من أبرز الأعمال في السنوات الأخيرة وأبرزها: فيلم ثقافي، ليلة سقوط بغداد، بنتين من مصر، كما انتهى من تصوير فيلم التاريخ السري لكوثر، والذي هو من بطولة زينة وليلى علوي.