محمد إمام ينصح متابعيه: الحياة بتلعب بينا ولازم تكون قد اللعبة

نشر الفنان محمد إمام صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يظهر محمد إمام بـ تي شيرت بدون أكمام يظهر باللون الوردي، يستعرض به عضلاته ورشاقته، ممسكًا بيده بعمود من الحديد.

وعلق محمد امام علي الصورة قائلا: "لازم تعدي بحزن علشان تحس بالسعادة .. لازم تمر بفشل علشان تستمتع بالنجاح .. ولازم ناس تبعد عنك علشان تعرف قيمة اللي مكملين معاك.. الحياة بتلعب بينا ولازم تكون قد اللعبة..#صباح_الفل #اللي_جاي_مجاش_زيه ".

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين كالتالي:

- اي الحلاوة والجمال دة القمر الي بيطلع بالنهار

- مقدرش عالجمال ده كل يوم

- كلام مظبوط

- صباحح الطاقه الايجابيه

يُطل النجم محمد إمام عبر الدراما الاجتماعية "لمعي القُط"، الذي تبدأ قناة MBC مصر عرضه يوميًا بداية من غدًا "الأربعاء" في تمام الثامنة مساءً.

وتدور أحداث مسلسل "لمعي القُط"، حول سائق في إحدى المدارس الخاصة، يتعرض الأتوبيس الذي يقوده لعملية اختطاف مما يوجب عليه العمل على حماية الطلاب من الأطفال الصغار.

ويتعرض بسبب ذلك للكثير من الأزمات والمواقف مما يدفعه للمُخاطرة بحياته حتي لا يتعرض الأطفال لأي مشكلة وذلك في حبكة درامية شيقة كتبها ببراعة الكاتب حازم الحديدي، وأخرجها عمرو عرفة.

مسلسل "لمعي القُط"، يشارك في بطولته بالإضافة لمحمد إمام كل من عُمر متولي، محمد سلام، تارا عماد، أحمد فتحي، حسن حسني، ويزو، محمد أس أس، بيومي فؤاد، رجاء الجداوي، وآخرين.

يُعرض مسلسل "لمعي القُط" على " MBCمصر" يوميًا من الأحد للخميس الساعة 8:00 مساءً، ويبدأ عرضه الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الساعة 8:00 مساءً.



وشارك محمد إمام في بطولة فيلم " لص بغداد"، مع كل من ياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توته" وأمينة خليل وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن فيلم لص بغداد حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، واقتربت إيراداته من 10 ملايين جنيه في أقل من أسبوع.