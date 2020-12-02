إنجي علي تنشر صورًا مع مروان يونس وسالي شاهين قبل افتتاح مهرجان القاهرة.. شاهد

نشرت الفنانة والإعلامية انجى على صورا مع مجموعة من الإعلاميين قبل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الثانية والأربعين والتي تنطلق اليوم بدار الأوبرا على مسرح النافورة.

وعلقت انجى على الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : أنا ومروان يونس وسالي شاهين قبل افتتاح أكبر مهرجان في الشرق الأوسط مهرجان القاهرة السينمائى.

وينطلق مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42 اليوم ويقدم حفل الافتتاح الفنان أشرف عبد الباقى من خلال محاكاة عن جائحة كورونا.

كما يشارك فى تقديم حفل الافتتاح المخرج يسرى نصر الله من خلال تقديمه لمئوية فيللينى بينما تشارك الاعلامية مها الصغير فى حفل الافتتاح كمذيعة للحفل.

وكان أعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولي للدورة المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.

إيفان إيكتش

مخرج صربي فازت أفلامه بالعديد من الجوائز في المهرجانات السينمائية، ومنها جائزة لجنة التحكيم الخاصة في برنامج شرق الغرب بمهرجان كارلوفي فاري السينمائي، عن فيلمه الروائي الطويل الأول "البرابرة" عام 2014، كما عرض فيلمه "واحة" للمرة الأولى في الدورة الأخيرة لمهرجان فينيسيا.

محمد فراج

ممثل مصري بدأ حياته المهنية كممثل في مسرح الجامعة عام 2000، خلال مسيرته حصل على العديد من الجوائز، منها؛ جائزة أفضل ممثل من المهرجان القومي للسينما عن دوره في فيلم "قط وفار"، كما منحته جمعية نقاد السينما المصريين جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الممر".

علا الشيخ :

ناقدة سينمائية فلسطينية/أردنية ، ومبرمجة أفلام لعدد من المهرجانات السينمائية، كما شاركت كعضو لجنة تحكيم في عدة مهرجانات سينمائية، وعضو لجنة اختيار الفيلم الفلسطيني للتنافس على الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي.

كان القاهرة السينمائي أعلن عن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية للمهرجان وجاءت كالتالي :

رئيس اللجنة هو المخرج والسيناريست الروسي أليكساندر سوكوروف، الذي يعد أحد أبرز المخرجين المعاصرين في روسيا. عُرضت أفلامه في أغلب المهرجانات الكبرى مثل كان وبرلين وفينيسيا، ومن أبرزها "الفُلك الروسي – "The Russian Ark الذي شارك في مسابقة مهرجان كان عام 2002، وحصل على جائزة Visions من مهرجان تورنتو، كما حصل فيلمه "فاوست"Faust- على الأسد الذهبي لمهرجان فينيسيا عام 2011.