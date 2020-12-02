نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو مجدي يكشف عن أحدث تجاربه السينمائية بفيلم "الشنطة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان الشاب ميدو مجدي، بالتمثيل في أحداث فيلم "الشنطة"، حيث من المفترض أن يبدأ تصويره منتصف شهر ديسمبر الجاري، ومن المقرر عرضه خلال إجازة نصف العام.

ويعتبر فيلم "الشنطة" من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي والتصوير سيكون بين القاهرة ودبي، وهو من تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي، ومحمد عبد العظيم، والطفلة بيزي، وظهور خاص للنجم محمد لطفي، ومن إخراج أحمد البدري.

وشارك "ميدو مجدي" في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية منها فيلم:"عش البلبل، وفيلم إبراهيم الأبيض، ومسلسل حكايات بنات، ومسلسل رقم مجهول، ومسلسل فوق مستوى الشبهات".