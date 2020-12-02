رواية النشاز تفوز بجائزة غونكور الفرنسية

باريس ـ العمانية :

فاز الكاتب الفرنسي هيرفا لاتاليا بجائزة غونكور، وهي واحدة من أعرق الجوائز الأدبية المرموقة في فرنسا، عن روايته النشاز وحصل الروائي على هذه المرتبة بعدما صوت لصالحه ثمانية أعضاء من لجنة التحكيم .وقد مزج الفائز، وهو كاتب غزير الإنتاج في سن 63 سنة، بين مختلف الأجناس في روايته التي تتبع مصائر شخصيات سامية داخل طائرة في شهر يونيو 2021. وحدث نشاز غريب أدى إلى ارتباط هذه الشخصيات بعضها بالبعض، ما يستدرج القارئ في سراديب سردية تتساءل حول حقيقة العالم والخيال، وهو ما نال إعجاب لجنة التحكيم.

وكان إعلان جوائز غونكور قد تم تأجيله إلى 30 نوفمبر بسبب إغلاق المكتبات في فرنسا الناجم عن الأزمة الصحية المترتبة عن جائحة فيروس كورونا المستجد. واضطرت لجنة التحكيم إلى الاجتماع عن طريق الفيديو عن بعد وألغت الحفل الإعلامي التقليدي في المطعم الباريسي الكبير دروان والذي ظل يحتضن هذا الحدث دون انقطاع منذ 1914.

وقد تفوق هيرفا لاتاليا في نسخة 2020 من غونكور على كل من الكامرونية دجايلي آمادو آمال التي نافست برواية المتلهفات والفرنسي كامي دا توليدو وكتابه

تيزى، حياته الجديدة والفيلسوف والكاتب والمترجم الفرنسي مايل رينوار الذي تقدم بروايته مؤرخ المملكة. وفاز بجائزة النسخة الماضية في 2019 جان بول

ديبوا عن روايته الناس لا يسكنون جميعا العالم بنفس الطريقة.