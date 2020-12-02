وزير الثقافة والرياضة والشباب يستقبل مجلس إدارة النادي الثقافي

وجَّه بالاستمرار في أداء النادي رسالته وتجديد رؤيته انطلاقًا من رؤية عمان ٢٠٤٠

مسقط ـ “الوطن” :

استقبل صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب بحضور سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة صباح أمس الدكتور محمود السليمي رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي والشاعر عبدالرزّاق الربيعي نائب الرئيس، وإبراهيم بني عرابة عضو المجلس، حيث تم خلال اللقاء طرح العديد من القضايا الثقافية، ومناقشة برامج وخطط النادي المقبلة، والتحدّيات التي تواجه عمل النادي، حيث وجّه سموّه بالاستمرار في أداء النادي رسالته، والقيام بالأدوار المنوطة به، وتجديد الرؤية التي تنطلق من رؤية عمان ٢٠٤٠، من أجل النهوض بالعمل الثقافي، وإشراك أوسع شريحة ممكنة من المثقفين والشباب، والانفتاح على التجارب الحديثة انسجاما مع العنوان الذي طرحه النادي لخطته المقبلة “الهوية والانتماء في عالم متغير”.

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