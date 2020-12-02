من "السيرة" .. أحدث ظهور لوفاء الكيلاني عبر إنستجرام.. شاهد

نشرت الاعلامية وفاء الكيلانى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام صورة لها .

وظهرت وفاء الكيلانى برنامجها وعلقت قائلة :"السيرة".

ويعرض برنامج "السيرة" يومى الجمعة والسبت المقبلين على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى، حيث يتطرق البرنامج للعديد من الموضوعات والقضايا الفنية ويعرض في تمام الساعة 11 مساء.

من ناحية أخرى تعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد "السيرة" على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معه عن المحطات التى مر بها فى حياته، سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته وتتضمن قائمة الضيوف عددا كبيرا من النجوم أبرزه أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرون.

يذكر ان الفنان السوري تيم حسن زوج الاعلامية وفاء الكيلاني صدم احد متابعيه بموقع التدوين الاجتماعي تويتر عندما سأله عن سبب عدم نشر صور تجمعه بزوجته الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

وجاء السؤال في حوار مفتوح عبر تويتر :"ليش ما تنزل صور الك ولعائلتك ومع اولادك ومراتك" ، ليرد النجم السوري :" انا حر او لا".

واعلنت شركة الصباح عن عرض مسلسل الهيبة الرد في الاول من شهر نوفمبر،بعدما كان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني الماضي ولكنه تأجل بسبب وقف التصوير في لبنان بسبب انتشار فيروس كورونا.

"الهيبة الرد" من بطول تيم حسن ومنى واصف، ديمة قندلفت، عادل كرم، أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني، عبدو شاهين، ناظم عيسى، ليلى قمري، ختام اللحام، سعيد سرحان، إشراف درامي فؤاد حميرة. العمل من إخراج سامر البرقاوي، وإنتاج "صباح إخوان".

وتدور احداث الجزء الرابع من الهيبة ، بعودة جبل شيخ الجبل إلى حياته بعد محاولة اغتياله، وفقده لزوجته وابنه، محاولا الكشف عن الجناة، وتتصاعد الأحداث عندما يكتشف أشياء لا تحمد عقباها.