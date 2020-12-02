نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوسي شلبي تتألق على الريد كاربت (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد قليل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

ونشرت الإعلامية بوسي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صور لها.

وقد ظهرت بوسى شلبى فى الصورة بإطلالة ملفتة وفستان ازرق واعتمدت مكياج صاخب، حيث نالت الصورة إعجاب متابعيها.

ويشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وخلال الحفل أيضا الذي يشهد ظهورا خاصا للفنان أشرف عبد الباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني، سيتم التعريف بلجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، وفي مقدمتها المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.