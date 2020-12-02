ساندرا نشأت وحيد حامد مفيش زيه.. وراجعة بقوة

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت المخرجة ساندرا نشأت، أنها حرصت أن تحضر أفتتاح حفل مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 41، من أجل تكريم المؤلف الكبير وحيد حامد، الذي قدم العديد من الأعمال الناجحة.

وقالت المخرجة ساندرا نشأت، خلال لقائها مع قناة "dmc" عن وحيد حامد قائلة: “أنا جايه عشان تكرييم أستاذ وحيد حامد، الراجل ده مافيش زيه، وإن شاء الله تكون في حاجة بينا قريب”.

كما كشفت عن عودتها بعد غياب لعدة سنوات، عن الإخراج قائلة "راجعة بقوة إن شاء الله الفترة الجاية، وأنا مؤمنة جدًا إن السيناريو أهم من الإخراج”.