فن ومشاهير

ساندرا نشأت وحيد حامد مفيش زيه.. وراجعة بقوة

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القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت المخرجة ساندرا نشأت، أنها حرصت أن تحضر أفتتاح حفل مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 41، من أجل تكريم المؤلف الكبير وحيد حامد، الذي قدم العديد من الأعمال الناجحة.

وقالت المخرجة ساندرا نشأت، خلال لقائها مع قناة "dmc" عن وحيد حامد قائلة: “أنا جايه عشان تكرييم أستاذ وحيد حامد، الراجل ده مافيش زيه، وإن شاء الله تكون في حاجة بينا قريب”.

كما كشفت عن عودتها بعد غياب لعدة سنوات، عن الإخراج قائلة "راجعة بقوة إن شاء الله الفترة الجاية، وأنا مؤمنة جدًا إن السيناريو أهم من الإخراج”.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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