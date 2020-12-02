بفستان جرىء.. ريموشكا تتألق على الريد كاربت.. وبوسي شلبي تغازلها

القاهرة - محمد ابراهيم - ينطلق بعد قليل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، ويشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو للبلوجر التونسية ريموشكا، التي تغزلت فيها وفي فستانها، وشنطتها التي على شكل قفص عصافير.

وظهرت ريموشكا، بفستان أبيض جريء، مفتوح من الصدر والبطن وكاب طويل من الريش بتوقيع المصمم اللبناني أدين، وحقيبة يد من شانيل على شكل قفص عصافير.