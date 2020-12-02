ريموشكا بفستان عاري تشعل مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت الفاشون بلوجر العالمية ريم الطايف الشهيرة بلقب “ريموشكا” الجدل عبر السوشيال ميديا بعد ظهورها خلال حفل افتتاح الدورة الـ41، من مهرجان القاهرة السينمائي الذي يقام الآن بدار الأوبرا المصرية.

وظهرت ريموشكا” على السجادة الحمراء، بفستان أبيض، عاري ومثير، حيث انه كاشف للصدر، وطويل كما حرصت أن تظهر بميكب هادي ومع تسريحة شعر جديدة، عليها كما حملت شنطة على شكل صندوق لتربية العصافير، وتعمدت

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يلتزم المهرجان بالكثير من الاجراءات و تطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء