منى زكي: الجوائز الكتير بتخوفني وأحمد حلمي بيترعب من الكورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي وذلك في دورته ال 42.

وتألقت النجمة منى زكي بحضورها المميز على الريد كاربت، وأعربت عن سعادتها بالحضور.

وأضافت منى في لقاء تلفزيوني له عبر فضائية DMC، أنها سعيدة بتكريمها اليوم في المهرجان بجائزة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وأوضحت أنها ينتابها شعور بالخوف عندما يتم تكريمها بجوائز.

وتوجهت بالشكر لزوجها الفنان أحمد حلمي لدعمه لها وحضوره معها في يوم تكريمها بالرغم من خوفه من فيروس كورونا.

ويلتزم المهرجان بالكثير من الاجراءات و تطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.