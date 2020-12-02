إنجي علي وهاني رمزي على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، ويشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

ونشرت الإعلامية إنجي علي، صورة تجمعها بالفنان هاني رمزي، على الريد كاربت، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ومن الجدير بالذكر يعرض عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.