محمد آدم صلاح يشارك ظهوره مع نجيب ساويرس بمهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان محمد آدم صلاح، جمهوره بصور من خلال ظهوره في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 41 على السجاد الحمراء الذي يقام بدار الأوبرا المصرية الأن، بحضور العديد من النجوم.

ونشر محمد آدم صلاح، صورة له بجانب رجل الأعمال نجيب سويوس، أثناء مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 41، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "الاستاذ نجيب ساويرس شريكي".

يلتزم المهرجان بالكثير من الاجراءات و تطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء