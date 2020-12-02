ريهام عبد الغفور: "2020 كانت سنة سودا عليا ولكن ربع قيراط صالحني عليها"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي وذلك في دورته ال 42.

وتألقت الفنانة ريهام عبد الغفور بحضورها المميز على الريد كاربت، وأعربت عن سعادتها بالحضور.

وأضافت ريهام أنها سعيدة بتكريم الفنانة منى زكي بجائزة سيدة الشاشة العربية وأكدت على أنها تستحقها بجدارة.

وتابعت أن 2020 كان عام صعب جدا ولكن نجاح مسلسلها ربع قيراط قام بمصالحتها مع هذا العام.

ويلتزم المهرجان بالكثير من الاجراءات و تطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.