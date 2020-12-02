نصير شمة يرأس لجنته العليا.. انطلاق مهرجان كوثا ميتشجان للفيلم العربي والعالمي في مارس 2021

اعلنت إدارة الدورة الأولى لمهرجان كوثا ميتشجان .. للفيلم العربي والعالميCUTHA MICHIGAN ARAB &WORLd FILM FESTIVAL العربي والاجنبي رسميا عن فتح باب التقدم والمشاركة للمهرجان على أن يغلق باب التقدم رسميا يوم 30 من ديسمبر الجاري.



ومن المفترض أن تنطلق الدورة الأولى للمهرجان في شهر مارس المقبل 2021 من مدينة ميتشجان الأمريكية وتسعى إدارة المهرجان الى محاولة الربط بين الماضي والحاضر والتطلع للمستقبل عبر اختياره لكلمة (كوثا) المدينة الموغلة في التاريخ الإنساني و(ميتشجان) الولاية الأمريكية المعاصرة المعروفة بالنهضة والفن والثقافة والحياة.



كان من المفترض أن تقام فعاليات المهرجان منذ بداية هذا العام 2020 لكنه تأجل بفعل جائحة كورونا.

وتضم اللجنة العليا للمهرجان مجموعة من الفنانين الكبار منهم سفير اليونيسكو للسلام الفنان (نصير شمة) رئيسا، وعضوية نخبة من المبدعين الكبار هم الفنان (محمد صبحي) والفنان (عمر عبد العزيز) والفنان (محسن العلي) والفنانة (عبير عيسى) والفنان (عامر سالمين) والفنان (مهدي البابلي) مؤسس ورئيس المهرجان.



وسيتم عرض أفلام هذه الدورة التي تم تخصيصها للأفلام القصيرة حصريا بهذه الدورة بطريقة Online عبر منصة إلكترونية مختصة.



ويستثنى من ذلك حفل الختام حيث سيكون حيا أمام الجمهور في احد الصالات السينمائية ويتخلله عرض الأفلام الفائزة وتوزيع الجوائز بحضور أعضاء اللجنة العليا والتحكيم والمدعوين.