الظهور الأول بعد أزمة شيكابالا.. أحمد فهمي بصحبة زوجته بـ القاهرة السينمائي

ظهر الفنان أحمد فهمي بنظارة شمس مع زوجته هنا الزاهد على السجادة الحمراء، خلال حفل إفتتاح الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم وسط إجراءات احترازية مشددة، وتداولوا صوروها ووصفوا إطلالتها بأنها مبهجة وبسيطة، ويعد هذا الظهور الأول له بعد خلافاته مع لاعب نادي الزمالك شيكابالا.



وكانت قد دافعت الفنانة هنا الزاهد عن زوجها الفنان أحمد فهمي بعد الهجوم عليه بسبب خلافاته مع لاعب نادي الزمالك محمود شيكابالا، عقب مباراة القمة بين نادي الأهلي ونادي الزمالك.



وكتبت هنا الزاهد رسالة طويلة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بعيدا ان شهادتي في مجروحة لان الناس هتقول بقول الكلام ده عشان جوزها. انا لا بفهم في الكورة و لا بتفرج عليها بس بشوف قد ايه الانسان ده بيحب يكون عفوي و بينسى انه ممثل و بيتعامل مع كل الناس بكل زوق حتى في الشارع و في التصوير و في كل مكان و الناس اللي عرفاه عرفين ده كويس. انا عارفة انو الناس بتفضل تقول لا ده ممثل مينفعش يقول رأيه. بس للاسف الانسان ده بينسى و بيخسر من كتر م هو اللي ف قلبه على لسانه و مش بيحب ينافق و لا بيرضي حد عشان يكسب جمهور زي م ناس كتير بتعمل كده".



وأضافت: "لما بيكتب رأيه بيكتبوا على اكونت فيس بوك اللي في صحابه زيه زي اي حد اهلاوي بس للاسف بتطلع اخبار بالكلام اللي بيقولوا عموما انا عايزة اقولك انك قلبك طيب و عفوي بزيادة و بتقول اللي جواك من غير متحسبها عشان بتنسى انك ممثل اصلا بس الايام دي مينفعش تبقى كده للاسف . و اعمل اللي يريحك لانك انسان و احنا كده كده بنحبك جدا".



وأثار الفنان أحمد فهمى حالة من الجدل الواسع بعد تجدد أزمته مع لاعب نادى الزمالك شيكابالا، وذلك على خلفية أحداث مباراة النادى الأهلى والزمالك التى جمعت بينهما أول أمس بدورى أبطال إفريقيا والتى فاز بها النادى الأهلى ليحصد النجمة التاسعة فى تاريخه.



"دوت الخليج" يرصد توابع أزمة أحمد فهمى وشيكابالا والتى بدأت باعتذار وانتهت بتراجع واشتعال الأزمة مرة أخرى والسبب الرئسى فيها السوشيال ميديا.



اعتذار:

كانت البداية مع الفنان أحمد فهمى الذى قدم اعتذارا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام موجها رسالته الى شيكابالا وذلك بعد الصورة التى تم تداولها عبر مواقع السوشيال ميديا والتى تعد إهانة للاعب الزمالك والتى يرفع فيها جماهير الأهلى كلبا وينادون عليه باسم لاعب الزمالك وهو الأمر الذى اعتبره فهمى أمرا غير مقبول رغم الخلاف القديم الذى يجمعهما سويا.



وقرر أحمد فهمى الخروج عن صمته والتعليق على هذه الحالة قائلا: "رغم خلافى معاه الشديد و مفيش صلح من بعيد ولا قريب بينى و بينه لكن موضوع الكلب و الفيديو دا حاجة عنصرية جدا الصراحة و منظر بشع .. احنا جمهور كبير و محترم و بنقول على الغلط غلط حتى لو طالع من عندنا .. الاعتذار عن اللقطة دى واجب ..بعتذرلك ... لكن موقفى منك لن يتغير".



تراجع عن الاعتذار

ولكن سرعان ما انقلب أحمد فهمى على شيكابالا وشن هجوما شرسا عليه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعد أن تسبب شيكا فى استفزاز جمهور الاهلى بنشر صورة ممسكا بحذائه وهو الأمر الذى اعتبره فهمى نوعا من الإهانة لجماهير الأهلى وقرر الرد على لاعب الزمالك قائلا: "أنا بسحب أي كلمة قلتها عنك فعلا، الستوري بتاعته حالا، حاجة تقرف، واللي مش عاجبه يشيلني من عنده، الأهلي وجمهوره أسيادك، وبعدين عيب تبقى ابن النادي الأهلي وماضي له قبل كدة وتعمل كده، فك كدة ماتبقاش نفسيتك أفشة يا نبطشي".