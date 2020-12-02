بفستان منفوش.. ياسمين صبري تتألق في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

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أحمد جودة - القاهرة - تألقت النجمة ياسمين صبري، بأطلالة أنيقة خلال حضورها حفل مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 41 على السجاد الحمراء الذي يقام بدار الأوبرا المصرية الأن.

وظهرت ياسمين صبري، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة جذابة، وارتدات فستان اسود “منفوش” ومفتوح الكتفين، واعتمدت انسدال شعرها على كتفيها، والمكياج الهادئ الذي أبرز جمالها كعادتها ".

يلتزم المهرجان بالكثير من الاجراءات و تطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء