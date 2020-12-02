اللقطات الأولى للنجوم في كواليس حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ42

بدأ النجوم التحضير لحضور حفل افتتاح الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي ينطلق خلال الساعات القليلة المقبلة، وحرص النجوم على مشاركة إطلالاتهم التي سيظهرون بها خلال الحفل، مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

اللقطات الأولى للنجوم قبل افتتاح مهرجان القاهرة

كان في مقدمة هؤلاء الاعلامية بوسي شلبي كعادتها، والتي نشرت عبر انستجرام مجموعة صور لها توثق اطلالتها النهائية لحضور الافتتاح.

وظهرت بوسي مرتدية فستان باللون الأخضر، وكانت من أوائل النجمات التي وصلت إلى الريد كاربت مبكرا وشاركت مع الجمهور صور لها خلال تواجدها، كذلك كان السيناريست سيد فؤاد ضمن أول الحضور للحفل اضافة الى الفنان محمد فراج والمخرج امير رمسيس والناقدة علا الشيخ

أهم المكرمين بحفل الافتتاح

ومن المقرر أن يتم تكريم الكاتب والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون في حفل الافتتاح، ومنحه جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة، التي استحق عنها الحصول على جائزة الأوسكار، والبافتا، بالإضافة إلى ترشحه لجولدن جلوب، كما سيتم عرض أحدث أفلامه بالافتتاح وهو فيلم "الأب" المأخوذ عن مسرحية لمخرج الفيلم فلوريان زيلر، وبطولة أنتوني هوبكنز وأوليفيا كولمان.

إضافة إلى كريستوفر هامبتون، سيتم تكريم الكاتب والسيناريست المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر أيضًا، إضافة إلى تكريم النجمة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان القاهرة 2020

وكشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن مفاجآت وتفاصيل حفل الافتتاح، ومن بينها فقرة افتتاحية من تقديم الفنان أشرف عبد الباقي، حيث اعتاد المهرجان على استضافة نجوم الكوميديا لتقديم الفقرات الافتتاحية في المهرجان مثل شريف منير وخالد الصاوي في الدورات السابقة.

ومن المتوقع أن يقدم المهرجان فقرة غنائية في حفل الافتتاح أيضاً، على غرار الدورات السابقة، كذلك من ضمن المشاركين في تقديم الفقرات الافتتاحية للمهرجان المخرج يسري نصر الله، والذي سيقدم فقرة مئوية فيلليني، بالإضافة إلى المذيعة مها الصغير، والتي ستقدم فقرات تسليم الجوائز للمكرمين في الدورة 42 للمهرجان.