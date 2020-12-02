ليلى علوي توجهه رسالة لوحيد حامد وتكشف كواليس خفية في علاقتهما

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت ليلى عيلوي المنتج وحيد حامد، وكشفت الكثير من كواليس علاقتهما.

وقالت ليلى في لقاء خاص لها على قناة dmc آثناء حضورها لمهرجان القاهرة السنمائي:" مبروك تكريم الجدع وإبن البلد والصديق المخلص وحيد حامد ، يستحق تكريم كبير وكلنا فرحانين بيه، وسعيدة إني اشتغلت معاه وبسعد كل ما بشوفله فيلم بيتغرض وكل عمل درامي، وديماً مخلص في عمله ومتجدد وديماً قريب من الناس ومهوم بقضايا بلده وأنت وحشتنا وعايزين تكتب تاني ونشتغل تاني ونعمل حاجات تفيد المجتمع العالمي مش المصري بس ".

وأستكملت ليلى حديثها قائلة :" زمان وأنا صغيرة كنت بروح مهرجان كان واتعلم منه وبقينا أصحاب ، فلقيته هو وأصحابه بيبعتوا ورق لبعض حورات وكلمات وجمل، مافيش جملة تعدي بالساهل وبقيت أقرا معاهم وأحاول اكتب زيهم، وهو من أقرب الشخصيات لقلبي وقريب مني جداً وعندي ٩ أجينتات وكتابلي فيهم تهنئة للسنة الجديدة، وحتى في الواتساب كلامه بتسعدنا ".

يلتزم المهرجان بالكثير من الاجراءات و تطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

ووعد "حفظي"، جمهور القاهرة بتقديم برنامج متميز تم اختيار كل أفلامه بعناية شديدة، مشيرا إلى أن فريق البرمجة استطاع هذا العام أن يضم 84 فيلما من أحدث وأهم انتاجات 2020، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و10 أفلام مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 أفلام حصدت أرفع جوائز المهرجانات الكبرى خلال عام 2020، مشيدا في الوقت نفسه بالنجاح الكبير الذي تحققه عاما بعد عام منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، والدعم الذي تقدمه لصناعة السينما، سواء بالورش والمحاضرات والحلقات النقاشية أو بالدعم المادي عبر ملتقى القاهرة السينمائي، والذي يزيد هذا العام عن 250 ألف دولار