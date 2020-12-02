إنجي المقدم: "أفضل البطولات الجماعية والمسلسلات القصيرة فكرة لطيفة"

القاهرة - محمد ابراهيم - وأوضحت الفنانة إنجي المقدم أنها تُشارك خلال الفترة الحالية كضيفة شرف في أكثر من عمل من بينهم فيلم" ٣٠ مارس ".

وأكدت إنجي المقدم في تصريحات صحفية لها على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي أنها تفضل البطولات الجماعية لأنها تكون كمنافسة بين الأبطال وكل منهم يريد أن يقدم أفضل ما عنده".

ومن جانبه أعربت الفنانة إنجي المقدم عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، مُضيفة:"مشروع كلنا اتفرجنا عليه في الجزء، وكان عظيم بكل المستويات، سعيدة جدًا بمشاركتي دي، ويا رب نقدم حاجة حلوة".

كما أعربت عن سعادتها بفكرة المسلسلات القصيرة، مُضيفة :" الموضوع بيكون لطيف، لإنك بتاخدي جرعة مكثفة، وكمان الموضوع بيكون محبوك حلو".

وفي سياق آخر، يلتزم المهرجان بالكثير من الاجراءات و تطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.