محمد حفظي: "تامر حسني بيفكرني بعبد الحليم حافظ"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه المنتج والسيناريست محمد حفظي رسالة للفنان تامر حسني، وذلك خلال القائه لكلمته في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وقال محمد حفظي في رسالته للفنان تامر حسني :"تامر من النجوم القليلين جدًا في القرن اللي قدروا يجمعوا بين الغنا والتمثيل وده بالأرقام عشان كده هو بيفكرني بمسيرة الفنان الراحل عبد الحليم اللي قدر يخطف قلوب المصريين كمغني وممثل، وبشكره على وجوده معانا النهاردة" .

وفي سياق آخر، يلتزم المهرجان بالكثير من الاجراءات و تطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.