لم يطلب يدها.. والد حلا شيحة: لا يوجد أي ارتباط رسمي بين ابنتي ومعز مسعود

وأكد الفنان أحمد شيحة أن الداعية معز مسعود لم يخطب ابنته، أو يتقدم بطلب يدها رسميا حتى الآن.
وأضاف أحمد شيحة أن ابنته حلا شيحة لم تتحدث معه بخصوص أي أمور رسمية، حتى هذه اللحظة.
وكتب معز مسعود :" لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن " .
بدأت شائعات ارتباط معز مسعود و حلا شيحة في يونيو الماضي ، حين نشر معز على حسابه على أنستجرام صورة له وهو يحمل الجيتار، وكتب عليها " شكرًا جزيلًا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت"
وعلقت حلا شيحة على صورة معز بتساؤل أثار استغراب المتابعين ، وسألته :" من التقط هذه الصورة؟" فجاء رده: أنه "شخص مميز جدًا" ، ومن هنا استنتج المتابعين وجود علاقة بين حلا شيحة ومعز مسعود بعد تلك الكلمات غير المباشرة.
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