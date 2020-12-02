إنجي علي مع ليلى علوي وأحمد حلمي ومنه شلبي على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلق منذ قليل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

ونشرت الإعلامية إنجي علي، صورة تجمعها بالنجم أحمد حلمي، والنجمتان ليلى علوي، ومنه شلبي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من الجمهور المتابع للإعلامية إنجي علي، مع تعليقات كثيرة.

ومن الجدير بالذكر أن اختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.