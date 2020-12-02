بالخوذة.. آسر ياسين يطير على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

ونشرت الإعلامية إنجي علي، مقطع فيديو للنجم آسر ياسين، وهو يلتقط صور مختلفة على الريد كاربت، وهو يطير وفي يديه "خوذة"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

شهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما كرمت أيضًا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.