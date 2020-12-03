على غير العادة.. ياسمين صبري تدخل قائمة الفساتين الأكثر غرابة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - آثارت إطلالات عدد كبير من نجمات الفن الجدل خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي والذي حرص على حضوره عدد كبير من النجوم.

واعتادت الفنانات على الظهور بإطلالات متألقة في حفلات افتتاح المهرجانات وأيضا الغريبة منها، ولا يعلم الجمهور هل الهدف من ذلك هو تصدر التريند أم هي موضة غريبة، ولكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتادوا أيضا على عدم السكوت والتعليق على هذه الإطلالات.

ومن أبرز الإطلالات الغريبة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي:

فستان الفنانة ياسمين صبري:

أثارت الفنانة ياسمين صبري الجدل حول مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فستانها الذي أطلت به في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي والذي كان باللون والأسود وارتدت عليه قفازا قطيفة باللون الأسود أيضا مما جعل الجميع يتعجب من ذلك واقترحوا عليها عدم ارتداء القفاز، وكانت أبرز التعليقات على صورتها: "أوفر أوي".

فستان الفنانة إلهام شاهين:

أثار فستان إلهام شاهين الجدل حيث حرصت على ارتداء فستان مفتوح من ناحية الصدر وأظهر ملامح جسدها وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن عدم إعجابهم بالفستان قائلين: "ناقص تلبسي عليه كارينه".

فستان ريمشوكا:

ارتدت ريمشوكا فستان أبيض، كاشف للصدر، كما حملت شنطة على شكل صندوق لتربية العصافير مما جعل الجميع يتعجب من هذه الإطلالة وخاصة مظهر الشنطة التي حرصت على ارتدائها. ولم تكن هذه المرة الأولى لريموشكا التي تثير فيها الجدل حيث تحرص على ذلك في ٱطلالتها المختلفة للمهرجانات.