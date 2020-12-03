لأول مرة في تاريخه.. مهرجان القاهرة السينمائي يعزف موسيقى تصويرية حية بالأوركسترا بلمسات شريف مصطفى

القاهرة - محمد ابراهيم - وضع الفنان شريف مصطفى، لمسته الموسيقية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر تأليف وإخراج الموسيقى التصويرية الحية لفعاليات الافتتاح والعروض السينمائية بشكل أوركسترالي لأول مرة.

وتبنى شريف تجربة تعد هي الأولى من نوعها في تاريخ مهرجان القاهرة السينمائي، عبر تقديم موسيقى كافة فعالياته بشكل لايف حي ومباشر عبر عزفها بفرقة أوركسترا بقيادة المايسترو جورج قلته، وتم عزفها في فقرات تقديم حفل الافتتاح مع لعبها خلال عروض السجادة الحمراء وسيتم استمرار عزف عدة مقطوعات جديدة مختلفة خلال جميع فعاليات أيامه التسعة بجانب حفل الختام والندوات والتكريمات وتقديم العروض السينمائية.

وكشف شريف مصطفى حرصه على تقديم نقلة نوعية لموسيقى مهرجان القاهرة، تتناسب مع كونه أعرق مهرجان سينمائي في مصر والعالم العربي عبر تأليف وإخراج موسيقى تصويرية يتم عزفها بشكل حي ومباشر مع الأوركسترا، بدلاً من الاستعانة بمقطوعات مسجلة ومكررة في الدورات السابقة، موضحًا أن فكرة تقديم مقطوعات موسيقية مؤلفة خصيصاً للمهرجان تماثل الموسيقى التصويرية للأفلام وعزفها لايف تتم في كافة المهرجانات السينمائية العالمية مثل الأوسكار، لإضفاء لمسة موسيقية واقعية تربط الطابع السينمائي بالموسيقي، مؤكداً أن مهرجان القاهرة يستحق تقديم هذه التجربة كونه يماثل كبرى الفعاليات العالمية.

شريف مصطفى، موزع ومؤلف موسيقي بجانب كونه مغني ومنتج موسيقي، تمتد رحلته الموسيقية لأكثر من 15 سنة، وشارك في تأسيس فرقة كايروكي، أشهر فرقة غنائية في مصر والعالم العربي، ويتولى معها مهمة التوزيع والإنتاج الموسيقي للأغاني والألبومات، وخاض أولى تجاربه في الموسيقى التصويرية بالدراما عبر مسلسل "طلعت روحي" للفنانة إنجي وجدان والمخرج رامي رزق الله، وينشغل حالياً في تسجيل ألبوم كايروكي الجديد المقرر ظهوره بدايات العام المقبل، إضافة إلى انطلاقه في مشواره الغنائي المنفرد عبر أولى أغانيه "ذكريات حياتي"، كما يستعد لإطلاق أغنية جديدة تجمع أمير عيد ومحمود العسيلي.