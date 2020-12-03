بإطلالة جذابة.. سارة التونسي تلفت الأنظار على الريد كاربت فى مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة سارة التونسي على حضور الدورة ال 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، ظهرت فيها بإطلالة جذابة ومثيرة حيث اعتمدت على فستان ذهبي، ومكياج هاديء أظهر جمال ملامحها.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد الحفل أيضا ظهورا خاصا للفنان أشرف عبد الباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني، سيتم التعريف بلجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، وفي مقدمتها المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب ــ The Father" إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.