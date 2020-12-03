نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسود.. مريم الخشت تتألق على الريد كاربت فى مهرجان القاهرة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة مريم الخشت على حضور الدورة ال 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، ظهرت فيها بإطلالة جذابة حيث اعتمدت على فستان أسود جذاب ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها.

ويشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وخلال الحفل أيضا شهد ظهورا خاصا للفنان أشرف عبد الباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني، سيتم التعريف بلجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، وفي مقدمتها المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.