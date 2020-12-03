صور النجوم يتألقون على السجادة الحمراء بافتتاح مهرجان القاهرة..ريا أبي راشد وإلهام شاهين أول الحاضرين

انطلقت فعاليات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من دار الأوبرا المصرية، وتألق النجوم في اللحظات الأولى لهم في المهرجان على السجادة الحمراء والتي شهدت تواجد عدد كبير من النجوم.

النجوم على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة

وتوافد النجوم على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الليلة، وشهدت اللحظات الأولى في الافتتاح تواجد عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم الفنانة إلهام شاهين، وكذلك الإعلامية ريا أبي راشد والتي خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في المهرجان، بالإضافة إلى الفنانة دينا.

فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

واستقبلت السجادة الحمراء عدد من النجوم في افتتاح مهرجان القاهرة ومنهم المذيعة بوسي شلبي وإنجي علي والمخرجة ساندرا نشأت والمخرج مجدي الهواري ومي سليم وميس حمدان وإسلام إبراهيم وسارة عبد الرحمن والمنتجة ماريان خوري والممثل يوسف عثمان، ومحمد حفظي رئيس المهرجان، وعدد من أعضاء لجان تحكيم ومشاهدة المهرجان وضيوفه.

تفاصيل الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي

ونشر عدد من الفنانين كواليس مشاركتهم في الدورة 42 من المهرجان، قبل التواجد على السجادة الحمراء ومنهم الفنانة رانيا يوسف والتي استعرضت جزء من إطلالتها قبل تواجدها على لسجادة الحمراء، ومن المقرر أن ينطلق حفل الافتتاح خلال لحظات والذي سيشهد تقديم عدة فقرات، ومنها أغنية خاصة بالمهرجان للفنان تامر حسني، وكذلك فقرة افتتاحية للفنان أشرف عبد الباقي، وغيرها قبل بدء توزيع الجوائز والتكريمات.

ومن المقرر أن يتم تكريم الكاتب والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون في حفل الافتتاح، ومنحه جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة، التي استحق عنها الحصول على جائزة الأوسكار، والبافتا، بالإضافة إلى ترشحه لجولدن جلوب، كما سيتم عرض أحدث أفلامه بالافتتاح وهو فيلم "الأب" المأخوذ عن مسرحية لمخرج الفيلم فلوريان زيلر، وبطولة أنتوني هوبكنز وأوليفيا كولمان، إضافة إلى كريستوفر هامبتون، سيتم تكريم الكاتب والسيناريست المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر أيضًا، إضافة إلى تكريم النجمة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.