7 ملاحظات على افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2020..انتقادات بسبب المجاملات ووحيد حامد نجم الحفل

أقيم مساء الأربعاء، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، والتي تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، وشهد الحفل، تواجد عدد كبير من النجوم، إضافة إلى عدد من اللقطات المميزة.

الإجراءات الاحترازية

لم تختلف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كثيرًا في حفل افتتاح الدورة الـ42، كثيرًا عما اتبعته إدارة مهرجان الجونة السينمائي خلال الدورة الماضية، فكان قياس درجة الحرارة أساسيًا لكل الضيوف، إضافة إلى خضوع عدد من الحضور لاختبار الـ pcr، وإقامة حفل الافتتاح في الهواء الطلق لأول مرة، لكن كان ارتداء الكمامات الطبية أمرًا ذاتيًا من قبل الحضور، فالبعض لم يهتم بارتدائها، أيضًا التباعد الاجتماعي لم يتحقق كثيرًا، فلم يفصل بين مقاعد المسرح سوى مسافة صغيرة بين كل مقعدين.

"عشرة العمر" الراعي الرسمي لفقرات افتتاح المهرجان

"الصداقة وعشرة العمر" سيطرت على فقرات افتتاح مهرجان القاهرة، وفقرة تسليم الجوائز للمكرمين هذا العام، ففي البداية حرص الفنان أشرف عبد الباقي على الترحيب بصديقه الفنان تامر حسني، الأخير أيضًا مازح الجمهور وأكد أنه لم يكن مختفيًا الفترة الماضية، بل أنه كان هناك أزمة بين وبين صديقه أحمد السقا في العلن، وسرعان ما حرص على حسم الجدل حول هذا الخلاف وهبط من خشبة المسرح ليرحب بالسقا ويقبله وهو ما قابله الحضور بترحاب شديد.

المخرج شريف عرفة قدم ايضا جائزة إنجاز العمر لرفيق مشواره السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد وعبر عن مدى محبته له وسعادته بتكريمه.

منة شلبي في موقف محرج بسبب منى زكي

أيضا حرصت الفنانة منة شلبي على التعبير عن سعادتها وهي تقدم جائزة فاتن حمامة لصديقتها منى زكي التي تم تكريمها هذا العام، لكنها وضعت في موقف محرج خلال تقديمها لصديقتها، وذلك عندما نست اسم أحد أفلامها مع الراحل أحمد زكي، وهو فيلم أيام السادات، لكن منى سرعان ما ذكرتها باسم الفيلم.

ضجة بسبب وحيد حامد

بالرغم من أن هناك عدة أحداث لفتت الأنظار خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، والتي نالت إعجاب الحضور، إلا أن القاعة لم تضج بالتصفيق بشكل حاد سوى للسيناريست وحيد حامد عقب تسلمه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، الذي بمجرد دخوله إلى خشبة المسرح، حرص الجميع على الوقوف والتصفيق له وتكريمه وهو ما أصابه بسعادة بالغة.

كلمة وحيد حامد أيضًا بعد تسلمه الجائزة، اعتبرها البعض بمثابة درسًا في التواضح، حيث تذكر كل من ساعده في بداية مشواه، ووجه الشكر لهم، ولكل من تعاون معه في أفلامه، سواء كانوا نجومًا كبار أو حتى شباب.

انتقادات لمها الصغير

بالرغم من إعجاب الحضور بفقرات حفل الافتتاح إلا أن هناك عدد من الملاحظات أيضًا على الفقرات، وكلمات بعض النجوم، حيث تساءل البعض عن سبب تقديم مها الصغير للحفل، واعتبرها البعض لم تكن مؤهلة لهذه المهمة، بسبب طريقة حديثة التي ظهرت وكأنها تقرأ ما تقوله.

ملاحظات على كلمة رئيس مهرجان القاهرة

رئيس مهرجان القاهرة، محمد حفظي، كانت كلمته محل جدل بين المتابعين والحضور، بسبب إشادته بالفنان تامر حسني، عقب تقديم أغنيته على مسرح المهرجان، حيث قال إن نجاح تامر يذكره بنجاح الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وهو ما تسبب في انتقادات البعض له، واعتبروا أن نجاح النجم الراحل لا يمكن أن يقارن بأي نجم آخر، وأن كلمة حفظي لا تتعدى كونها مجاملة لزميله