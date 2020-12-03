فيديو أشرف عبد الباقي يمازح الفنانين وتامر حسني يغني في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2020

أشرف عبد الباقي افتتح فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بفقرة كوميدية في الافتتاح، قبل تقديم تامر حسني أغنية "الدنيا فيلم" في حفل الافتتاح.

أغنية تامر حسني في حفل افتتاح مهرجان القاهرة

وبدأ الفنان أشرف عبد الباقي مراسم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ومازح الحضور بحديثه عن التحديات التي تواجهها صناعة السينما، ومعاناة معظم الفنانين من البطالة، وتخيل عدد منهم في حال تغيير نشاطهم من السينما إلى الأنشطة التجارية الأخرى، وطلب من تامر حسني الصعود إلى خشبة المسرح للحديث معه على أحوال الفنانين.

تامر حسني يصالح أحمد السقا في مهرجان القاهرة

ومازح تامر حسني الفنان أحمد السقا في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وقال إنه غاب الفترة الأخيرة بسبب تفرغه للمشاجرة مع أحمد السقا على الفضائيات، وذلك تلميحاَ على حديثهما على الخلافات بينهما في البرامج، وصالح أحمد السقا في الحفل واحتضنه، وأضاف مازحاً إنه سيصالحه على الفضائيات أيضاً.

وقدم تامر حسني أغنية خاصة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بعنوان "الدنيا فيلم"، وذلك خلال مشاركته الأولى في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، ولاقت الأغنية تفاعلاً كبيراً من الحضور، بالإضافة إلى الفقرة الكوميدية التفاعلية التي قدمها الفنان أشرف عبد الباقي أيضاً في الحفل.

النجوم في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020 تواجد عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم أحمد السقا ويسرا وإلهام شاهين ريا أبي راشد وياسمين صبري ورانيا يوسف وأمينة خليل ومي سليم وميس حمدان ولبلبة ودينا وإسلام إبراهيم وآسر ياسين وهاني عادل وهبة مجدي وأحمد فهمي وهنا الزاهد وأحمد الفيشاوي وزوجته وشريف منير وشريف رمزي وبشرى وغيرهم من النجوم.

من المقرر أن يتم تكريم الكاتب والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون في حفل الافتتاح، ومنحه جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة، التي استحق عنها الحصول على جائزة الأوسكار، والبافتا، بالإضافة إلى ترشحه لجولدن جلوب، كما سيتم عرض أحدث أفلامه بالافتتاح وهو فيلم "الأب" المأخوذ عن مسرحية لمخرج الفيلم فلوريان زيلر، وبطولة أنتوني هوبكنز وأوليفيا كولمان، إضافة إلى كريستوفر هامبتون، سيتم تكريم الكاتب والسيناريست المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر أيضًا، إضافة إلى تكريم النجمة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.