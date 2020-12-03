لقطات مميزة بافتتاح مهرجان القاهرة..ياسمين صبري تخطف الأنظار والفيشاوي يدلل زوجته وبشرى تظهر مع عريسها

افتتحت فعاليات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020، وشهدت السجادة الحمراء تواجد عدد كبير من النجوم وعدة لقطات مميزة لهم ومن أبرزها حضور ياسمين صبري ويسرا وبشرى مع خطيبها ورومانسية أحمد الفيشاوي وزوجته.

ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالتها

وشهد حفل الافتتاح على السجادة الحمراء تواجد عدة نجمات بإطلالات مميزة، ومنهن الفنانة ياسمين صبري التي خطفت الأنظار بإطلالة باللون الأسود، ويعتبر ذلك أول ظهور لها في مناسبة فنية علنية بعد أزمة تصريحاتها في مهرجان الجونة الأخيرة، وكذلك الإعلامية ريا أبي راشد والفنانة يسرا، وعدد من النجمات مثل إلهام شاهين وليلى علوي ودرة وصبا مبارك وغيرهن.

رومانسية أحمد الفيشاوي وزوجته وبشرى مع عريسها

ومن اللقطات المميزة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة، رومانسية الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل على السجادة الحمراء،وحرص الفيشاوي على تدليل زوجته وتقبيلها أمام الكاميرات، وهو ما جعلهما يخطفان الأنظار على مواقع التواصل، وكذلك الفنانة بشرى والتي حضرت المهرجان برفقة عريسها بعد إعلان خطبتهما في مهرجان الجونة، ويعتبر ذلك أول ظهور لهما معاً في مهرجان القاهرة السينمائي، ومن الثنائيات الرومانسية في المهرجان أيضاً الفنان محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي، واللذان تواجداً معاً على السجادة الحمراء أمام الكاميرات.

لي لي ابنة أحمد حلمي ومنى زكي تظهر لأول مرة بالمهرجان

وفاجأ الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي الحضور بالتواجد على السجادة الحمراء برفقة ابنتهما الكبرى لي لي، والتي تتواجد لأول مرة في مناسبة فنية علنية وكذلك في مهرجان القاهرة السينمائي، وخطفت الكاميرات فور ظهورها مع والديها، وهو ما جعل الجمهور يتكهن بتمهيد والديها بتقديمها في الأعمال الفنية والتمثيلية لأول مرة أيضاً في الفترة المقبلة، وبعد سنوات من اختفائها وابتعادها عن الإعلام ومواقع التواصل.

أول ظهور لميس حمدان وآسر ياسين بعد تعافيهما من كورونا

وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي تواجد عدد من النجوم لأول مرة بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وعلى رأسهم الفنان آسر ياسين والذي حضر بزي شخصية فيلمه الجديد "الشايب"، وكذلك الفنانة ميس حمدان، والفنانة سارة عبد الرحمن وأمينة خليل وغيرهم من النجوم الذين أعلنوا إصاباتهم في الفترة الأخيرة.

مصالحة أحمد السقا وتامر حسني في مهرجان الجونة

ومن اللقطات المميزة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة، مصالحة الفنان تامر حسني وأحمد السقا أمام الحضور بعد فترة من الخلافات وتبادلهما رسائل العتاب على مواقع التواصل، ومازح تامر حسني السقا أمام الجميع وقال إنه سيصالحه في الفضائيات مثلما اختلف معه في الفضائيات.