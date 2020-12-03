صور منى زكي وأحمد حلمي مع ابنتها لي لي على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2020

لي لي ابنة منى زكي وأحمد حلمي خطفت الأنظار بتواجدها لأول مرة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي 2020 برفقة والديها.

ابنة أحمد حلمي ومنى زكي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة

وفاجأ الفنان أحمد حلمي ومنى زكي الجمهور اليوم بالظهور على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020، برفقة ابنتهما الكبرى لي لي، والتي تألقت في إطلالتها وكذلك لاقى ظهورها تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور والحضور لكونه الظهور الأول لها في مناسبة فنية عامة، وكذلك الظهور الأول لها في المهرجانات من خلال السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي.

لي لي أحمد حلمي لأول مرة على السجادة الحمراء

وكانت لي لي ابنة الفنان أحمد حلمي ومنى زكي، قد تخلت عن اختفائها الطويل عن السوشيال ميديا والأضواء منذ طفولتها، في الفترة الأخيرة، واستعرضت مواهبها الفنية وظهرت في أكثر من لقاء إعلامي وكذلك في مناسبات اجتماعية مع والديها، وتحدث والدها أحمد حلمي عن مواهبها الفنية في الرسم والتصميم، ودعمها على حسابه بانستقرام، وهو ما جعل الجمهور يتكهن باستعدادها لاحتراف التمثيل أيضاً مثل والديها وذلك بعد ظهورها على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة.

النجوم في مهرجان القاهرة السينمائي

وتواجد عدد كبير من نجوم الفن الليلة على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي، قبل لحظات من بدء مراسم الحفل، وعلى رأسهم الفنانة إلهام شاهين ويسرا وريا أبي راشد وياسمين صبري ورانيا يوسف وأمينة خليل وأحمد السقا ومي سليم وميس حمدان ولبلبة ودينا وإسلام إبراهيم وآسر ياسين وهاني عادل وهبة مجدي وأحمد فهمي وهنا الزاهد وأحمد الفيشاوي وزوجته وغيرهم من النجوم.

ومن المقرر أن يتم تكريم الكاتب والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون في حفل الافتتاح، ومنحه جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة، التي استحق عنها الحصول على جائزة الأوسكار، والبافتا، بالإضافة إلى ترشحه لجولدن جلوب، كما سيتم عرض أحدث أفلامه بالافتتاح وهو فيلم "الأب" المأخوذ عن مسرحية لمخرج الفيلم فلوريان زيلر، وبطولة أنتوني هوبكنز وأوليفيا كولمان، إضافة إلى كريستوفر هامبتون، سيتم تكريم الكاتب والسيناريست المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر أيضًا، إضافة إلى تكريم النجمة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.