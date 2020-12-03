عمرو عابد على السجادة الحمراء من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

القاهرة - محمد ابراهيم - تألق النجم عمرو عابد على السجادة الحمراء في الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ببدلة رمادية من تصميم مرسوم وبمساعدة الستايلست ندى حسام.

يذكر أن عمرو عابد شارك العام الماضي في مهرجان القاهرة السينمائي بفيلم " لما بنتولد" والذي تم اختياره مؤخرا ليمثل السينما المصرية في مسابقة الأوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

بدأ عمرو عابد مشواره السينمائي بمجموعة ناجحة من أفلام البطولة المشتركة التي كانت تعبر عن الشباب وصراعاتهم ومخاوفهم في هذه الفترة، ظهر على شاشة السينما لأول مرة عام 2006 في فيلم أوقات فراغ، وبعدها بعام شارك في بطولة فيلم الماجيك، وفي 2011 قدم فيلم إي.يو.سي ليقدم في انطلاقته نماذج مجتمعية شبابية، ويكشف تفاصيل حياتهم عبر السينما.

أدائه المميز وفرضه لشخصيته التمثيلية وبراعة تقمصه، خلف انطلاقته القوية وتعاونه مع كبار نجوم السينما والدراما، حيث تعاون مع النجمة لبلبلة والنجم القدير أحمد فؤاد سليم في فيلم عائلة ميكي، النجم آسر ياسين في مسلسل البلطجي وفيلم فرش وغطا، النجمة غادة عبد الرازق في مع سبق الإصرار والكابوس، ومع النجم يوسف الشريف في مسلسل اسم مؤقت، كما تعاون أيضًا مع النجم القدير يحيى الفخراني في مسلسل دهشة المقتبس من رواية الملك لير لـوليم شكسبير.

وفي 2017، شارك النجم في مسلسلي لا تطفئ الشمس الذي نافس في الموسم الرمضاني، والمسلسل الناجح ولاد تسعة، وبجانب مسلسل للحب فرصة أخيرة، شهد عام 2018 عودته السينمائية بعد غياب 5 سنوات من خلال فيلم ليل\خارجي والذي شهد تعاونه الرابع مع صديقه النجم كريم قاسم. وأحدث أعماله فيلمي لما بنتولد ودماغ شيطان،