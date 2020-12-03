برفقة ليلى علوي.. أحدث ظهور لـ إنجي علي من مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

نشرت الإعلامية انجي علي مقطع فيديو جديدا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إنجي في الفيديو برفقة الفنانة ليلي علوي وهي تقوم بإجراء لقاء تليفزيوني معها خلال فعاليات الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وظهرت إنجى على، من خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي على السجادة الحمراء وهى ملتزمة بالإجراءات الاحترازية حيث ارتدت الكمامة واعتمدت على الحرص على المسافات بينها وبين المتواجدين.

وخطفت إنجي علي الأنظار بإطلالة لافتة، وارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة وذا شق من الجانب كشف عن ساقها، واتسم التصميم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وتزينت ببعض المجوهرات والإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، فيما اعتمدت على تسريحة شعر ومكياج مميز مما منحها إطلالة أنيقة ومتكاملة.

وكانت قد دخلت الفنانة الكبيرة ليلى علوي، في نوبة بكاء، بعد أن ظهر عليها التأثر الشديد، أثناء ظهور السيناريست وحيد حامد لتكريمه من قبل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي.

فيما صفق العشرات من نجوم الفن المصري، وفي مقدمتهم الفنانة منى زكي، والفنان أحمد حلمي، وأحمد صلاح حسني، والمطرب تامر حسني، أثناء ظهور السيناريست وحيد حامد لتكريمه من إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكرم مهرجان القاهرة السينمائي السيناريست الكبير وحيد حامد.

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

ووعد "حفظي"، جمهور القاهرة بتقديم برنامج متميز تم اختيار كل أفلامه بعناية شديدة، مشيرا إلى أن فريق البرمجة استطاع هذا العام أن يضم 84 فيلما من أحدث وأهم إنتاجات 2020، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و10 أفلام مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 أفلام حصدت أرفع جوائز المهرجانات الكبرى خلال عام 2020.

وأشاد في الوقت نفسه بالنجاح الكبير الذي تحققه عاما بعد عام منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، والدعم الذي تقدمه لصناعة السينما، سواء بالورش والمحاضرات والحلقات النقاشية أو بالدعم المادي عبر ملتقى القاهرة السينمائي، والذي يزيد هذا العام عن 250 ألف دولار.