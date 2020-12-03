في عيد ميلاده.. تفاصيل زواج عماد رشاد من فنانة معتزلة

يحتفل اليوم الفنان عماد رشاد بعيد ميلاده الـ 69، وقدم "رشاد" العديد من الأعمال الفنية التي تظل عالقة في أذهان جمهوره، فهو ممثل مصري، ولد في عام 1951، وقبل دخوله الفن، درس في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ولكن بعد التخرج لعبت الصدفة دورها، وتعرف على المخرج محمد فاضل واختاره للمشاركة للمرة الأولى في سهرة تليفزيونية بعنوان "البيانو".

وبعدها رشحه كل من محمود ياسين، ونيللي، من أجل مشاركته في بطولة "مع تحياتي لأستاذي العزيز"، وهو الدور الذي ساهم في انتشاره بين الجمهور ولاسيما الجمهور المصري.

أثناء دراسته التحق عماد رشاد في استوديو الممثل محمد صبحي، ولكنه رفض أن يكون ضمن فرقة محمد صبحي المسرحية، على الرغم من اعترافه بأنه تعلم منه الالتزام وأسرار المهنة لكن صبحي كان يشترط التفرغ التام للعمل وهو ما لا يتلاءم مع عماد رشاد والذي كان يرغب في الانتشار. أما عادل إمام فقد اثنى على دور عماد رشاد في مسلسل "عائلة مجنونة جدا" وهو ما اعتبره شرفًا كبيرًا.

تزوج عماد رشاد من زميلته الممثلة راوية صالح، التي ظهرت في أواخر السبعينيات، وقدمت بعض الأعمال قبل أن تقرر الاعتزال في التسعينيات والتفرغ لحياتها الزوجية ولتربية ابنتها ياسمين وابنها نديم، وبزواجهما يعيش عماد رشاد وأسرته بعيدا عن الأضواء والميديا ولم يحترف أي من ابنائه الفن. إلا انه تعرض لموقف حينما نُشر بأن إبنه تعدى على ضابط، وتم القبض عليه في قسم البحر الأحمر، وهو ما جعله يقرر الرد على هذه الشائعة مؤكدا بأن إبنه لم يكن هو صاحب الواقعة، وانما شخص آخر يدعى تامر ونجله يدعى نديم. كما تعرض لشائعة أخرى وهي الخبر الذي انتتشر ويؤكد منعه من السفر ولكنه ايضا نفى الأمر، وقال إنه ليس هو وإنما عماد محرم وتشابه الاسم فقط يوقعه في مثل هذه الشائعات، فهو لم يمنع من السفر.

وتراوحت أعمال رشاد ما بين المسرح والسينما والتليفزيون، فعمل في المسرح من خلال مسرحيات: "دبابيس، راقصة قطاع عام، على بلاطة، مرسي عاوز كرسي"، كما شارك في مسلسلات وفوازير منها "التمبوكا، ألف ليلة وليلة، عائلة الأستاذ شلش وعائلة مجنونة جدا"، وفي أبرز أفلامه: "لأستاذ يعرف أكثر، المحترفون، أمريكا شيكا بيكا، إشارة مرور".