موجز السوشيال ميديا.. أحدث ظهور لـ إنجي علي برفقة ليلى علوي من مهرجان القاهرة السينمائي.. محمد أنور يعلق على تكريم وحيد حامد.. وجماهير الأهلي يتصدرون تويتر مطالبين بكأس مصر

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

نشرت الإعلامية انجي علي مقطع فيديو جديدا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إنجي في الفيديو برفقة الفنانة ليلي علوي وهي تقوم بإجراء لقاء تليفزيوني معها خلال فعاليات الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

نشر الفنان محمد انور، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ويظهر في الصورة الكاتب الكبير وحيد حامد أثناء تكريمه من خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

وعلق محمد أنور على الصورة، قائلًا "الأستاذ وحيد حامد يابخت كل اللي مثل كلامك".

تصدر هاشتاج "#الكاس_لجمهورك_يااهلي"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دعما من جماهير النادي الاهلي لفريقها في مسابقة كأس مصر.

وكان قد دشن جماهير المارد الأحمر، الهاشتاج تحفيزا منهم للاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي على الفوز ببطولة كأس مصر الغائبة عن الفريق منذ ثلاثة مواسم، وبالتحديد في موسم 2017 عندما توج الأهلي باللقب بعد فوزه علي فريق المصري البورسعيدي في المباراة النهائية.

تصدر هاشتاج #مهرجان_القاهره_السينمايي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد افتتاح المهرجان مساء أمس الأربعاء.

وكان قد تصدر مهرجان القاهرة السينمائي بعد افتتاح دورته 42 بسبب إطلالات الفنانين المثيرة التي تخطف الأنظار في كل دورة يقام بها المهرجان.

استمر هاشتاج #الجزيره_ماتت في تصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد كشف اكاذيبها من قبل الإعلامي أحمد موسى مساء أمس.

وكان قد كشف الإعلامى أحمد موسي في برنامجه "علي مسؤوليتي" أكاذيب قناة الجزيرة عبر وسائل الإعلام، وتواصل أحمد موسى مع زوجة نجل القيادي الإخوانى يوسف القرضاوي التي أكدت حقائق تزورها الجزيرة.