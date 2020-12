تعرف على افلام الدورة 42 من ”القاهرة السينمائي”

يشهد اليوم الأول من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، تواجد مجموعة من الأفلام المهمة التي رشح النقاد بعضها بقوة للمشاهدة وهما الفيلم الياباني تحت السماء المفتوحة Under the Open Sky للمخرجة Miwa Nishikawa.

تدور أحداث الفيلم حول مياكامي الذي يخرج من السجن بعد أن قضى به معظم عمره بسبب انتمائه لتنظيم إجرامي نفذ من خلاله مجموعة من الجرائم. يرفض أن يعيش على نفقة إعالة اجتماعية حكومية ويرغب في كسب قوته بنفسه إلا أن المجتمع لا يتقبله.

ويعرض العمل في الثالثة والربع على المسرح الكبير، بدار الأوبرا.

غزة مونامور Gaza Mon Amour للمخرجين عرب ناصر، طرزان ناصر

تدور أحداث العمل حول عيسى بائع السمك الستيني يقع في حب سهام الأرملة جارته في السوق، لكن قبل أن يصرح لها بحبه يعثر على تمثال أبولو في البحر يعطل قصة حبه ويدخله في مواقف غير متوقعة، ويعرض الفيلم في السادسة على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

لا يوجد شر There is No Evil

وهو فيلم للمخرج امحمد روسولوف وفاز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي الدولي، ويعرض في مسرح we، في التاسعة والنصف.

الاب

ولايفوتك فيلم افتتاح الدورة 42، والذي تدور قصتة حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.

حصل الفيلم على جائزة الجمهور فى مهرجان سان سباستيان ومن المحتمل ترشيحه للاوسكا كما من المحتمل ترشيح بطله الى الاوسكار أيضا.

عنوان الفيلم مقتبس من مسرحية ناجحة للمخرج نفسه تحمل أيضا نفس الاسم واستحق عنها فلوريان زيلر جائزة "موليير"، أبرز المكافآت الفرنسية فى مجال المسرح، فى 2014 ومجموعة كبيرة من الجوائز الخارجية.

ويعرض العمل في التاسعة والنصف على المسرح الكبير بدار الاوبرا.