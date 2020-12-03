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خالد زكي يفتح قلبه لعمرو الليثي ويرد علي شائعات مرضه ببرنامج "واحد من الناس".. غداً

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القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة فنية خاصة يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثى في العاشرة مساء غدا الجمعة، ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة ، الفنان القدير صاحب الأدوار الصعبة و الشخصيات المختلفة خالد زكى ، ليكشف العديد من الاسرار في حياته الفنية و الشخصية ، و علاقته بزملائه في الوسط الفني.

كما يكشف خالد زكي، عن سر استمرار زواجه اكثر من ٤٦ عام و علاقته باحفاده عمر و كريم ، ويطمئن جمهور عن حالته الصحية بعد الشائعات التي انتشرت على السوشيال ميديا عن اصابته بوعكة صحية.

و يكشف زكي، عن دور مع الفنانة القديرة سميرة احمد في المسلسل الجديد "بالحب هنعدى".

يذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء الجمعة والسبت من كل أسبوع.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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