ملكة جمال الفلبین تحصد لقب "میس آیكو دریس" بالغردقة

القاهرة - محمد ابراهيم - ملکة جمال الفلبین تحصد لقب میس آیكو دریس بالغردقة حصلت ملكة جمال الفلبين لقب " ميس ايكو دريس" وهي مسابقة عرض أزياء ملابس يعاد تصنيعها بمكونات تحافظ على البيئة خلال المسابقة التي أقيمت الآمس بمتتجع الباتروس وایت بیتش بالغردقۃ بالشراكة مع آیكو سبایر دكتورۃ آمال رزق ضمن فعاليات مسابقة ملكات السياحة والبيئة للمراهقات و التی تقام في الفترة من ٢٥ نوفمبر حتى ٦ ديسمبر بمشاركة أكثر من ٢٥ دولة حول العالم بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالمدينة السیاحيۃ وفی نفس الفاعلیۃ فازت ملكۃ جمال هولندا كوصیفۃ آولی وملكۃ جمال باراجوی كوصیفة ثانیة.

وأكدت آداراۃ مجموعة بيك الباتروس المستضيفة للمسابقة إن مشاركة أكثر من ٢٥ دولة من مختلف دول العالم المصدرة للسياحة المصرية أبرزهم مصر و روسيا و صربيا وكازاخستان وهولندا والبرتغال وألبانيا ومونتنجرو و ازربیجان وبارجواى وكندا والولايات المتحدة الآمريكية والفلبین والهند وجنوب افریقیا وموریشیوس تحت شعار " يلا ندعم ونشجع سياحة المسابقات العالمية في مصر " . الجدير بالذكر أن مدينة الغردقة أستضافت حفلات عالمية كبرى برعاية مجموعة الباتروس كحفل أختيار أفضل لاعب فى أفريقيا فى يناير الماضى بهدف تشجيع السياحة وإظهار المناطق السياحية وشواطئ البحر الأحمر .