فرقة الشمس تعود بــ"ليالى سيد درويش" على مسرح الحديقة الدولية

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، يعرض البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، ليالي "سيد درويش" تقدمها فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، فى السابعة من مساء يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر .

وعن "ليالى سيد درويش" تقول الفنانة وفاء الحكيم مدير عام فرقة الشمس، إنها حفلات موسيقية لمجموعة من أغاني فنان الشعب سيد درويش، آداء فناني الفرقة وغناء "رحمة ممدوح، محمد ناصر، فرح، اسلام مسعد، خلود، يوسف محمد، يمنى، أحمد محمد، شهد، مريم، محمد ربيع، رحمة"، عزف "أشرقت يوسف، أماني يوسف، شروق يوسف" ، تدريب وإشراف دكتور محسن صادق.

ووجهت وفاء الحكيم الشكر للمخرج إسماعيل مختار، الذى أعطى أوامره بسرعة إعادة تجهيز مسرح الفرقة بالحديقة الدولية، بعد أن أحدثت الأمطار الكثير من الأضرار، كما وجهت الشكر لكل فريق العمل الذين قاموا بمجهود كبير لإصلاح وإعادة المسرح إلى صورته الطبيعية لاستقبال العروض.